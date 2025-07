Si ritira Ivan Rakitic. In passato era stato accostato anche al Milan

Ivan Rakitic dà l'addio al mondo del calcio e appende gli scarpini al chiodo a 37 anni, al termine di una grande carriera in cui, tra le altre cose, ha persino portato la sua Nazionale, la Croazia, a vincere la medaglia d'argento ai Mondiali.

Oggi si sarà materializzato un rimpianto, forse, per qualche squadra di Serie A che avrebbe voluto o potuto portare Rakitic a giocare in Italia, ma non ci è mai riuscita. D'altronde nei suoi anni migliori il croato era un perno del Barcellona capace di vincere tutto sia in patria che fuori. Ed un contatto in campo con una squadra italiana, purtroppo per essa, c'è stato: era la finale della Champions League 2015, Rakitic inaugurò i gol del Barcellona nel tabellino della vittoria per 3-1 contro la Juventus.

I bianconeri peraltro erano stati una delle possibili destinazioni italiane di Rakitic. Era il 2019, l'avventura in blaugrana del centrocampista stava per esaurirsi (l'addio, con destinazione Siviglia, sarebbe arrivato un anno dopo) e le tre grandi storiche della Serie A - Juventus, Inter e Milan - avevano messo nel proprio mirino Rakitic, salvo poi andare su altri profili per motivi vari. Sei anni dopo, si esaurisce la sua carriera da calciatore professionista.