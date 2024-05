Liverpool, Klopp verso la sua ultima panchina con i Reds: il tedesco si gode così la magia di Anfield

Jürgen Klopp ha voluto godersi la magia e atmosfera di Anfield in pace con se stesso: domenica scenderà per l’ultima volta in panchina da allenatore del Liverpool. Il tecnico tedesco è infatti rimasto a lungo all’interno dello stadio da solo, prima sulla celebre Kop e poi al centro del campo, come a voler respirare fino all’ultimo l’atmosfera magica di Anfield. Domenica Klopp allenerà per l’ultima volta il Liverpool nella sfida casalinga contro il Wolverhampton, chiudendo un’epoca vittoriosa e piena di trofei, che sicuramente i supporters dei Reds non dimenticheranno molto facilmente.