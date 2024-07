Cardinale in sede: i temi. Milan, le operazioni più calde dopo Morata. Ecco quando arrivano.

vedi letture

Nelle scorse ore è sbarcato a Milano il proprietario del fondo americano Redbird, per avere un colloquio con tutte le area principali del Milan. Gerry Cardinale ha incontrato Furlani, Moncada e Ibrahimovic, poi anche Paolo Scaroni, per un ragguaglio sui temi principali. Dall’andamento del calciomercato, alle strategie da mettere in atto nei prossimi giorni per acquistare altri giocatori, fino al tema stadio. Si è parlato anche delle linee programmatiche del club per i prossimi mesi, dei progetti relativi agli sponsor e alla crescita del marketing. Insomma un summit in cui si è discusso di molto, compreso il tema calciomercato.

L’arrivo di Alvaro Morata ha finalmente colmato il vuoto in attacco, ma certamente non basta. Per i rossoneri era necessario partire proprio dalla punta e così è stato. Ma il Milan non può fermarsi solo all’acquisto dello spagnolo e infatti sta portando avanti parallelamente almeno altre quattro operazioni. Le più calde sono quelle di Fofana e Pavlovic, due pedine indispensabili per la squadra di Paulo Fonseca e sono due richieste specifiche dell’allenatore portoghese. Fonseca ha chiesto di avere un mediano fisico e un centrale mancino forte atleticamente e sul gioco aereo da piazzare accanto a Tomori. Ecco perché Ibrahimovic, Moncada e Furlani stanno stringendo per il centrocampista del Monaco e il centrale del Salisburgo. Operazioni simili nelle modalità, perché entrambi i giocatori hanno già un accordo di massima con il Diavolo, sullo stipendio e sugli anni di contratto manca però l’accordo finale tra società e si sta cercando di colmare la differenza economica. Nelle scorse ore c'è stato un nuovo contatto tra Monaco e Milan per chiudere sui 15 milioni più una serie di bonus. Il Milan prova ad accelerare sul mediano.

Poi c’è l’idea Fullkrug in avanti e soprattutto l’opzione Samardzic. Il serbo dell’Udinese sarebbe la mezzala di qualità che andrebbe ad alzare il livello tecnico del centrocampo. Ma qui bisogna ancora costruire la trattativa con l’Udinese, magari con l’inserimento di una contropartita. L’alternativa sarebbe quella di cedere prima un giocatore in esubero, uno tra Adli e Pobega e poi affondare il colpo su Samardzic.

A proposito di cessioni. Il Milan prenderebbe in esame anche proposte per Bennacer, ma dovranno essere dai 45 milioni in su (ha una clausola da 50 che dura per tutta l’estate). Qualche sondaggio da parte di squadre arabe c’è stato. Saelemaekers potrebbe essere un’altra cessione importante, il suo agente sta lavorando per trovare una sistemazione e il Milan chiede almeno 15 milioni per farlo partire.

Giovedì la squadra parte per gli Usa, ci sarà anche la dirigenza con il gruppo. Di seguito il programma di rientro dei big, i giocatori che in estate sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Si parte oggi con l’arrivo di Luka Jovic a Milanello, mentre i primi ad aggregarsi in tournee negli Usa saranno Pulisic e Musah il 26 luglio. Poi nell’ordine Leao il 28 luglio e Okafor il 30. Arriveranno direttamente a Milanello invece Theo Hernandez e Mike Maignan il 2 agosto, il giorno dopo Reijnders, mentre il 5 agosto sarà il momento di Alvaro Morata. La punta spagnola preparerà l’esordio al trofeo Berlusconi del 13 agosto.