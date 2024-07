Bayern Monaco, Hoenes duro su Rangnick: "E' stato un disastro"

Ralf Rangnick, in passato cercato fortemente anche dal Milan è stato sul punto di firmare per il Bayern Monaco all'inizio di maggio, ma alla fine ha deciso di passare alla nazionale austriaca. Secondo Sky Sport DE, il tecnico tedesco che ha guidato la Nazionale austriaca agli Europei 2024 in realtà avrebbe colto di sorpresa i dirigenti del club bavarese, come ha raccontato lo stesso presidente onorario Uli Hoenes.

La dichiarazione: "Rangnick è stato il più grande disastro. Hanno detto che non sarebbe venuto all'FC Bayern per causa mia. Mi ha detto che se vengo all'FC Bayern, verrò per colpa tua", ha ammesso Hoeness domenica a Seligenporten. Il presidente onorario della società bavarese era presente per festeggiare il 75° anniversario della società amatoriale SV Seligenporten e ha proseguito: "Domani verrà a pranzo da me e faremo una partita a golf. Non è esattamente il segno che non ci piacciamo, vero?", ha scherzato.