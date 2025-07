Chelsea, Maignan non è più un obiettivo: gli inglesi puntano Donnarumma

vedi letture

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, oggi è eroe nella stagione trionfale del Paris Saint-Germain che culminerà con la finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, preoccupa i francesi.

Secondo quanto riportato da L'Équipe infatti, il capitano della Nazionale Italiana sta attirando l'interesse di molti club, tra cui proprio il Chelsea. Il futuro del portiere della nazionale italiana rimane incerto, visto che il suo contratto è ancora in scadenza al termine della prossima stagione, il 30 giugno 2026.

Si parla per lui anche di altri club della Premier League, tra cui Manchester United e Manchester City, che avrebbero mostrato interesse. Il futuro del portiere sarà comunque presto deciso. In una recente intervista a La Gazzetta dello Sport il suo agente, Enzo Raiola, ha parlato del tema del rinnovo in termini positivi: "Stiamo discutendo. Una trattativa così lunga non è strana quando si parla del miglior portiere al mondo. Siamo ottimisti, il PSG è un grande club. Lasciamo passare queste ultime partite della stagione e poi cercheremo di trovare un accordo in tempi ragionevoli", le sue parole.