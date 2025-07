Tante polemiche inutili messe a tacere: Luis Diaz rende così omaggio a Diogo Jota

Nonostante le critiche ricevute per alcuni video pubblicati con degli influencer il giorno del funerale di Diogo Silva Jota e suo fratello André Silva, Luis Diaz ha continuato a mostrare il suo amore nei confronti del compagno di squadra e della sua famiglia. Il colombiano si è recato ieri a Gondomar, città natale dello sfortunato ex calciatore del Wolverhampton (dove si sono svolte le esequie) e ha preso parte a una messa speciale insieme ad Alisson Becker, l'altro grande assente cinque giorni fa.

La chiesa di Gondomar ha accolto centinaia di persone, tra cui altri volti noti del calcio come José Sá, Rúben Neves, João Mário e il procuratore Jorge Mendes. Intanto, a Liverpool continuano ad aumentare gli omaggi: il murale in onore di Jota a pochi passi da Anfield è diventato un luogo simbolico per i tifosi, che depositano fiori, sciarpe, maglie e bigliettini.

Il popolo dei Reds è ancora in lutto per la perdita dell'attaccante, morto a 28 anni a causa di un incidente stradale in Spagna. La preparazione della squadra di Arne Slot è cominciata tre giorni fa e il gruppo si prepara ora ad affrontare la prima amichevole del precampionato, in programma tra due giorni contro il Preston North End.