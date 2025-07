Dall'Inghilterra avvisano il Milan: il Chelsea valuta Nicolas Jackson 100 milioni

Il Milan si muove ancora sul mercato: per il reparto avanzato fra i nomi monitorati sulla lista rossonera c'è quello di Nicolas Jackson, classe 2001 in forza al Chelsea.

I nuovi acquisti Liam Delap e Joao Pedro hanno superato Jackson nelle gerarchie dell'allenatore italiano Enzo Maresca, così il giocatore potrebbe essere propenso a cambiare aria nel corso di questa sessione estiva di mercato.

Dall'Inghilterra però lanciano un avviso ai rossoneri. Secondo il Daily Mail infatti, il Chelsea sosterrebbe di non avere fretta di vendere il proprio attaccante e valuterebbe Jackson 100 milioni di sterline. Jackson ha spesso ben impressionato per l'atteggiamento avuto in campo dal suo approdo in Premier League. Ha segnato 30 gol in due anni (ed in 81 presenze) con la maglia dei Blues, ma attualmente non è considerato dai tifosi britannici come un giocatore che sia riuscito ad imporsi nel calcio inglese.