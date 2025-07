Il Lione è salvo: la squadra allenata da Fonseca riammessa in Ligue 1

Sono state ore di lunga attesa in casa Olympique Lione, rimasto a lungo appeso ad un filo per la questione declassamento in Ligue 2. Falcidiato dai guai economici il club era stato infatti retrocesso d’ufficio nella seconda divisione del calcio francese. Neanche a dirlo, si era scatenato un putiferio, con il presidente John Textor finito nel mirino nella critica.

Lo stesso Textor aveva provato a convincere la commissione con un piano di risanamento, ma non aveva ricevuto l’ok. Il Lione ha così dovuto ricorrere all’appello, che proprio poco fa ha dato invece esito positivo. Un successo per Michele Kang, azionista di Eagle Football e ora nuova presidente dell'OL. Le immagini viste in strada hanno poi dell’incredibile, con i tifosi a festeggiare come avessero appena visto la propria squadra vincere un trofeo.

Non è stato di certo facile convincere la Direction Nationale du Controle de Gestion, che però alla fine ha sentenziato la permanenza del club in Ligue 1. Una situazione che per informazione riguarda anche lo Stade Reims, che aveva chiuso al sedicesimo posto in Ligue 1 e che era retrocesso dopo il play-out perso contro il Metz. I biancorossi erano in attesa del verdetto e ora sono certi del fatto che dovranno ripartire dalla seconda serie.