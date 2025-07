Offerto il rinnovo ad Javi Guerra: le ultime dalla Spagna sull'incontro tra il suo entourage e il Valencia

Questa mattina è andato in scena nella sede del Valencia un importante incontro tra Ron Gourlay, ad della società spagnola, e i rappresentanti di Javi Guerra. Il summit, durato un'ora e venti, è servito al club per confermare l'importanza del giovane centrocampista nel progetto tecnico della squadra bianconera e la volontà di presentare un'offerta per il rinnovo del contratto che scade nel 2027. Il giocatore ha diversi estimatori in giro per l'Europa, tra cui anche il Milan che resta in attesa di capire se Guerra accetterà o meno la proposta di prolungamento del Valencia. Il padre del calciatore e il suo agente Javi Garrido hanno lasciato gli uffici del club bianconero senza rilasciare dichiarazioni.

Secondo quanto riferisce Tribuna Deportiva Valencia, l'offerta ufficiale di rinnovo verrà inviata a Guerra e al suo entourage nelle prossime ore. A quel punto tutto sarà nelle mani del giovane centrocampista che analizzerà la proposta e prenderà una decisione sul suo futuro. Il Milan e le altre squadre interessate resteranno alla finestra in attesa della sua scelta.