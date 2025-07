Liverpool in campo la prima volta dopo il dramma Jota: commemorazione da brividi

Quella che il Liverpool sta giocando contro il Preston North End è la prima partita che i Reds giocano dopo la scomparsa di Diogo Jota, morto in un incidente stradale 10 giorni fa insieme al fratello André Silva.

Anche se non si gioca ad Anfield Road (ma allo stadio Deepdale) l'attenzione è tutta per il portoghese, più che per ciò che accade in campo. Prima del calcio d'inizio è stata eseguita eccezionalmente You'll Never Walk Alone in suo onore, e il Preston ha deposto una corona di fiori vicino ai tifosi ospiti.

E' stato poi osservato un minuto di silenzio in memoria di Diogo Jota e André Silva e vari omaggi sono stati trasmessi sugli schermi all'interno dello stadio. I giocatori di entrambe le squadre stanno poi indossando una fascia nera al braccio.

Ci sono parecchie bandiere che rendono omaggio a Diogo Jota, molte contengono le parole della canzone che i tifosi del Liverpool hanno cantato in onore dell'attaccante portoghese per anni. Il Preston ha commissionato poi uno speciale programma consegnato ai tifosi, commemorativo per la partita. In copertina c'è Diogo Jota, con il trofeo della Premier League vinto dal Liverpool la scorsa stagione. Il retro rende omaggio a Jota e a suo fratello André Silva.

Sugli schermi LED attorno al campo del Deepdale è attualmente visualizzata la scritta "Riposate in pace Diogo Jota e Andre Silva, You'll never walk alone".