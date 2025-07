Dalla Francia: importante offerta dalla Arabia Saudita per Xhaka

vedi letture

Dopo due stagioni brillanti al Bayer Leverkusen, Granit Xhaka è sempre più vicino all’addio. Il centrocampista svizzero, 32 anni, potrebbe presto cambiare maglia e il suo futuro sembra dividersi tra Europa e Medio Oriente. Il Milan, alla ricerca di rinforzi d’esperienza e qualità in mediana, ha già manifestato il suo interesse. Ma non è solo in Italia: anche la Juventus segue da vicino la situazione del regista ex Arsenal.

Tuttavia, a scombinare i piani potrebbe arrivare il NEOM, ambizioso club neopromosso nella Saudi Pro League, che ha già messo sul piatto un’offerta importante per il giocatore. Il club saudita, che ha già chiuso i colpi Alexandre Lacazette e Marcin Bulka e ha affidato la panchina a Christophe Galtier, ex tecnico di PSG e Lille, ora punta tutto su Xhaka, considerato il rinforzo ideale per guidare il centrocampo nella nuova avventura in massima serie.

Secondo le informazioni riportate da Footmercato, ovviamente sarebbe pronto un contratto ricchissimo e un ruolo centrale nel progetto tecnico. Resta da capire se il giocatore sarà disposto a lasciare il calcio europeo in un momento in cui club prestigiosi lo considerano ancora un profilo affidabile e utile per raggiungere i loro obiettivi. L’estate di Xhaka si preannuncia bollente: tra ambizioni sportive e tentazioni dorate, la decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.