Il Chelsea ha violato il Fair Play Finanziario: le sanzioni

vedi letture

Nella giornata di venerdì, sono stati sanzionati dalla UEFA diversi club a causa di violazioni delle norme del nuovo Fair Play Finanziario. Tra questi figura anche il Chelsea in particolare per il mancato rispetto della cosiddetta “Football Earnings Rule”. Il club londinese - stando a quello che riporta Calcio e Finanza - ha accettato una serie di sanzioni finanziarie e sportive che si applicheranno nel quadriennio 2025–2029.

Le violazioni da parte dei Blues

Secondo quanto comunicato dalla UEFA, il Chelsea ha riportato un deficit aggregato nei risultati di esercizio a livello calcistico (Football Earnings, ndr) al di sopra della soglia consentita per i periodi di rendicontazione terminati nel 2023 e 2024. Inoltre, è previsto un ulteriore disavanzo per il 2025. Queste cifre hanno spinto la Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ad aprire un procedimento nel settembre 2024.

Il CFCB ha riscontrato anomalie in particolare nelle operazioni di trasferimento, comprese cessioni di beni tangibili e intangibili, scambi di calciatori e trasferimenti tra parti correlate. Tutti questi elementi hanno richiesto aggiustamenti contabili ai risultati dichiarati dal club. Anche se non sono stati indicati casi specifici, tra le operazioni che hanno portato alle sanzioni figurano: scambi con lo Strasburgo (società francese controllata dal gruppo BlueCo, proprietario anche del Chelsea), Scambi di calciatori con altre società coinvolgendo giocatori poi mai scesi in campo e vendite di asset immobiliari all’interno del gruppo (il Chelsea ha venduto due suoi hotel e la squadra femminile a società affiliate, contabilizzando guadagni che per la UEFA non possono avere un impatto in relazione al rispetto delle norme del Fair Play Finanziario).

Le sanzioni

Le sanzioni si articolano su più livelli, a cominciare da quelle finanziarie: 20 milioni di euro di multa incondizionata; fino a 60 milioni di euro aggiuntivi in base a quanto il club sforerà gli obiettivi annuali stabiliti nel piano: 20 milioni per ogni anno in cui il disavanzo supererà il limite (2025, 2026, 2027), con importo proporzionato se lo scostamento è inferiore a 20 milioni.

Per quanto riguarda invece le sanzioni sportive, il Chelsea non potrà registrare nuovi giocatori nella Lista A UEFA per le coppe europee nel 2025/26 e 2026/27 a meno che non abbia un saldo positivo tra spese e risparmi sui trasferimenti. Questa limitazione si applicherà anche nel 2027/28 e 2028/29 se gli obiettivi economici annuali non saranno rispettati. Se il superamento degli obiettivi sarà tra 10 e 20 milioni, le restrizioni saranno aggravate: il club potrà reinvestire solo metà dei risparmi ottenuti dalle cessioni.