Dall'estero, vandalizzato il murales di Nico Williams a Bilbao

L’addio di Nico Williams all’Athletic Club sembra ormai imminente, con il Barcellona pronto ad accoglierlo in Catalogna. Ma a Bilbao la possibile partenza del talento spagnolo sta alimentando tensioni crescenti tra i tifosi e il giocatore. Negli ultimi giorni, infatti, un murale dedicato a Nico è stato oggetto di due atti vandalici, simbolo di una rottura emotiva sempre più evidente.

Il primo episodio si è verificato all’inizio della settimana, con il murale deturpato da ignoti. Dopo il restauro da parte di alcuni sostenitori del giocatore, l’opera è stata nuovamente vandalizzata con un messaggio inequivocabile: “Nico, vattene. Difenderemo il nostro stemma per sempre”. Parole dure, che riflettono il malcontento di una parte della tifoseria basca, che non accetta l’idea di vedere uno dei simboli della squadra trasferirsi a un club rivale come il Barcellona.

A prendere posizione è stato anche il fratello maggiore, Iñaki Williams, furioso per quanto accaduto e deluso dal clima ostile che si è creato intorno alla figura di Nico. Intanto, sul fronte mercato, i blaugrana restano in pressing: la clausola rescissoria di 60 milioni di euro è alla portata, ma il Barça sta ancora lavorando per definire i dettagli finanziari dell’operazione. A riportarlo è Mundo Deportivo.