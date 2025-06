Chi vincerà il Mondiale per club? PSG favorito: le percentuali degli ottavi

Chi andrà avanti nel Mondiale per club? Con il tabellone degli ottavi di finale ormai completo, è possibile lanciarsi in pronostici. Anche tramite gli strumenti statistici di Opta analist, che ha fatto le sue predizioni in relazione alle prossime gare della manifestazione in corso di svolgimento negli Stati Uniti. Di seguito gli incroci e le rispettive possibilità.

Gli ottavi di finale

Palmeiras 55,8% - Botafogo 44,2%

Benfica 41% - Chelsea 59%

Inter 84,4% - Fluminense 15,6%

Manchester City 82,7% - Al Hilal 17,3%

Paris Saint-Germain 83,2% - Inter Miami 16,8%

Flamengo 23,3% - Bayern Monaco 76,7%

Real Madrid 62,7% - Juventus 37,3 %

Borussia Dortmund 74,6% - Monterrey 25,4%

Per quanto riguarda le italiane, l’Inter avrebbe una possibilità di raggiungere le semifinali del 40,8%, e di andare in finale del 25%. Più basse le chance della Juventus: semifinali al 19,5% e finale al 6,6%. Il PSG è in questo momento considerata la grande favorita alla vittoria finale (20,6%), seguita dal Manchester City (20,4%) e poi proprio dall’Inter (12,4%). Solo il 2,5% di possibilità di alzare il trofeo per la Juventus.