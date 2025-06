Niente Everton per Walker? Inglesi vicini a prendere Tete

L'Everton, club di proprietà della famiglia Friedkin, è vicino a raggiungere un accordo per ingaggiare il terzino destro olandese attualmente in forza al Fulham, Kenny Tete, a parametro zero.

Lo riporta la BBC che riferisce il fatto che il manager David Moyes abbia il nome dell'esterno come primo della sua personale lista per questo mercato estivo, dopo che al trentanovenne ex Inter Ashley Young, non è stato offerto un nuovo contratto alla scadenza di quello attuale.

Il Fulham aveva intenzione di prolungare il contratto del 29enne olandese, ma il giocatore dopo aver saputo dell'interesse dell'Everton, con conseguente offerta di un contratto triennale, ha preferito rifiutare la permanenza. Potrebbe essere lui dunque il rinforzo richiesto in fascia da Moyes e non Kyle Wolker, accostato anche lui all'Everton come possibile sostituto al termine del prestito dal Manchester City al Milan. Per l'esterno inglese dei rossoneri alla scadenza del contratto con il Diavolo si prospetta dunque un addio a Milano, anche alcune fonti inglesi vedono comunque un futuro in Serie A per lui, dove alcuni club potrebbero presto farsi avanti.