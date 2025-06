Dopo Frimpong, il Leverkusen ne vende un altro: Wirtz ad un passo dal Liverpool

Il trasferimento di Florian Wirtz al Liverpool è sempre più vicino alla sua ufficializzazione. Secondo quanto riportato da The Athletic, il trequartista tedesco sosterrà le visite mediche entro la fine della settimana, probabilmente venerdì, al termine delle sue vacanze. Una parte degli accertamenti potrebbe iniziare già giovedì. Il club inglese ha trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen sulla base di 100 milioni di sterline fissi, più 16 milioni in bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. L’operazione rappresenta non solo il trasferimento più costoso nella storia del Liverpool, ma anche un nuovo record per il calcio britannico.

Nonostante alcune discrepanze tra le cifre riportate dai media tedeschi e inglesi, un aspetto è chiaro: i Reds hanno investito massicciamente su un giocatore considerato fondamentale per il nuovo ciclo di Arne Slot. Wirtz, 22 anni, è reduce da una stagione brillante con il Bayer; dopo le visite mediche, il calciatore sarà presentato ai media del club con le consuete foto di rito. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già venerdì sera, ma non c’è ancora una tempistica precisa.

Dal punto di vista contrattuale, Wirtz guadagnerà circa 10,2 milioni di sterline all’anno, cifra che potrebbe salire fino a 12,7 milioni in base ai bonus. Lo stipendio settimanale varierà tra 195.000 e 245.000 sterline, un netto aumento rispetto agli attuali 72.368 percepiti in Germania. Il Liverpool, con questa operazione, si assicura uno dei talenti più brillanti del calcio europeo, pronto a diventare il faro del nuovo progetto tecnico ad Anfield.