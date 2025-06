MN - Il talento croato Dino Delkic in sede per la firma con il Milan

vedi letture

Il Milan Primavera è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per il futuro: si tratta di Dino Delkic, giovane talento croato che sarà un tassello importante per la Primavera rossonera. Attaccante della Dinamo Zagabria, Dino si presenta come un prospetto interessante, 16 anni, è considerato uno dei talenti più cristallini del suo paese, è stato avvistato pochi istanti fa fuori da Casa Milan dal nostro inviato Lorenzo De Angelis, dove si trova per apporre la firma sul contratto con il club. Un investimento mirato della dirigenza per continuare a costruire una cantera competitiva e ambiziosa.