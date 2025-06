Aston Villa, una follia per Rashford: il club pronto a vendere la squadra femminile

Il calciomercato non conosce limiti e lo dimostra il caso Aston Villa. Il club inglese starebbe valutando seriamente la possibilità di cedere la propria squadra femminile per raccogliere i fondi necessari all’acquisto definitivo di Marcus Rashford, attaccante di proprietà del Manchester United che ha chiuso la stagione nel club di Birmingham.

Secondo alcuni media britannici, la cifra richiesta dai Red Devils è di circa 40 milioni di euro, un investimento ritenuto importante ma strategico dalla dirigenza dei Villans. Rashford ha convinto tutti con le sue prestazioni e il club vuole trasformare il prestito in acquisto definitivo. La cessione della squadra femminile, se confermata, non sarebbe un caso isolato: in Inghilterra anche Chelsea ha già effettuato una mossa simile, mentre in Francia l’Olympique Lione ha venduto la quota maggioritaria all’imprenditrice americana Michele Kang per circa 50 milioni. Anche club come Le Havre, Montpellier e Reims avrebbero valutato opzioni simili a causa della crisi dei diritti TV.

L'Aston Villa, che ha chiuso la stagione con un bilancio solido grazie anche al buon cammino effettuato in Champions League, punta a rafforzarsi ulteriormente per competere ai massimi livelli. Tuttavia, questa scelta potrebbe sollevare polemiche in merito al trattamento riservato al calcio femminile, che rischia di essere sacrificato sull’altare dell’ambizione sportiva maschile. Una decisione che farà discutere, tra etica e strategia.