Difficile il rinnovo con Donnarumma, PSG su Chevalier del Lille

vedi letture

Stando a quanto riferisce L'Equipe il PSG è pronto a stringere per Lucas Chevalier. Una mossa necessaria dopo che le trattative per il rinnovo dell'ex Milan Donnarumma non stanno andando nella direzione sperata. Per il portiere del Lille è pronta una proposta da 40 milioni di euro.

Il club parigino si sta muovendo in modo tempestivo per non perdere a zero Gigio Donnarumma, che in caso di mancato rinnovo potrebbe essere ceduto già in estate: su di lui c'è interesse dall'Italia ma soprattutto dai top club di Premier League.