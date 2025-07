Club Brugge, il capitano Vanaken: "Capisco Jashari, anche io se fossi giovane come lui vorrei andare in un club come il Milan"

Nonostante l’assenza del tanto desiderato oggetto di mercato del Milan, Ardon Jashari, il Club Brugge vince la Supercoppa di Belgio prevalendo per 2-1 sui rivali del Union Saint-Gilloise. Gli ospiti sono passati in vantaggio grazie alla rete di Ivanovic, ma il Brugge ha impiegato poco tempo per rimettere in sesto la gara. Al 31’ l’1-1 di Tzolis, nel recupero della prima frazione di gioco il gol decisivo di Vanaken.

E' stato proprio il capitano e autore della rete decisiva a parlare così nel post partita, in esclusiva per il collega Alessandro Schiavone. Le sue particolari considerazioni sulla delicata questione Jashari-Milan.

Vanaken a sorpresa su Jashari

"Ardon tornerà ad allenarsi in gruppo domani? Se così fosse noi lo accoglieremo a braccia aperte, senza problemi. Sinceramente non faccio fatica a capirlo: anch'io se fossi giovane al suo posto vorrei andare in un club come il Milan. Poi questa non è una situazione facile, ma penso che se il Milan pagherà 40 milioni per Jashari, allora l'affare potrà andare in porto".