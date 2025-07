Che figuraccia del Bayer! Perde 5-1 contro l'U20 del Flamengo. Boniface fuori al 36'

Dopo gli addii dei vari Xabi Alonso, Florian Wirtz e Jonathan Tah e l'arrivo in panchina di Erik Ten Hag, il Bayer Leverkusen riparte malissimo. Almeno in amichevole. La squadra tedesca, infatti, ha perso ben 5-1 contro la formazione Under 20 del Flamengo, a Rio de Janeiro; a fine primo tempo il risultato era già stato fissato sul 4-0. Victor Boniface ha iniziato la partita dal primo minuto, ma è stato sostituito già al 36° minuto, quando il punteggio era già sul 2-0.

MILAN, PIACE BONIFACE

Tra i club che stanno cercando un attaccante sul mercato c'è anche il Milan che punta a prendere un'altra punta che faccia concorrenza a Santiago Gimenez, l'unico centravanti rimasto in rosa rispetto alla scorsa stagione (via Abraham, Jovic e Camarda). Non è un mistero che ai rossoneri piacciano i profili di Victor Boniface del Bayer Leverkusen e di Nicolas Jackson del Chelsea, ma entrambi costano troppo (45 milioni di euro il primo, 65 milioni il secondo).

Per questo motivo, come riferisce stamattina il Corriere della Sera, resta in piedi la pista che porta a Dusan Vlahovic. E' un nome che potrebbe diventare caldo tra qualche settimana, ma una cosa è certa: per rientrare nei parametri milanisti, il centravanti serbo, che piace molto a Max Allegri, dovrà dimezzarsi l'attuale stipendio da 12 milioni di euro.