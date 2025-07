Club Brugge, Jashari presente alla ripresa degli allenamenti

Il dubbio delle ultime ore era se oggi Ardon Jashari si sarebbe presentato o meno alla ripresa degli allenamenti della squadra belga. La risposta è arrivata poco fa: come riporta Het Laatste Nieuws, infatti, il centrocampista svizzero, che è sempre nel mirino del Milan, è arrivato regolarmente nel Centro sportivo dove inizialmente lavorerà individualmente prima di tornare in gruppo. Domenica è in programma la Supercoppa di Belgio contro l'Union Saint-Gilloise, match al quale Jashari non dovrebbe prendere parte in quanto non ancora pronto per scendere in campo. Dovrebbe invece tornare a disposizione per la prima di campionato che il Club Brugge giocherà il 27 luglio contro il Genk.

Per quanto riguarda la trattativa con il Milan, Het Laatste Nieuws scrive che non è cambiato nulla rispetto a qualche giorno fa e la trattativa non si è ancora sbloccata in quanto il club di via Aldo Rossi non ha ancora presentato un'offerta che soddisfi la richiesta della società belga.