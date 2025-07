Il Liverpool si inserisce nella corsa a Mateta: avviati colloqui con l'entourage del giocatore

Tutti pazzi per Jean-Philippe Mateta. L'attaccante francese è reduce da una grande stagione. In 46 gare in cui è sceso in campo fra le varie competizioni giocate dal suo Crystal Palace, ha realizzato 17 reti e quattro assist. Una stagione importante che ha permesso di essere osservato da diversi club europei compresi il Milan. Non mancano poi anche le sirene che arrivano dall'oriente con gli arabi dell'Al-Hilal, allenato da Simone Inzaghi, che lo avrebbero messo nel mirino per la prossima stagione.

E fra le formazioni che sarebbero interessate non mancherebbero quelle del campionato inglese che l'anno scorso lo hanno visto all'opera d'avversario. Una di queste sarebbe il Liverpool, reduce dalla vittoria del campionato e che vuole continuare a crescere e migliorare facendo aumentare il proprio tasso di pericolosità all'interno dell'area di rigore avversario.

La formazione allenata da Arne Slot starebbe facendo sul serio per il giocatore del Crysrtal Palace. Come riportano i colleghi di Footmercato.net, avrebbero inviato alcuni emissari a Parigi per incontrare l'entourage del giocatore ed iniziare i primi colloqui preliminari per arrivare al calciatore. Da capire adesso se da questi incontri può scaturirne una trattativa di mercato. Certamente l'interesse c'è, ora si tratta di capire se e quando può partire l'offerta.