Il Porto riscatta ufficialmente Samu Aghehowa: le cifre dell'operazione

Il Porto ha ufficializzato l'acquisto definitivo di Samu Aghehowa, giovane attaccante spagnolo classe 2003, esercitando l'opzione di acquisto precedentemente pattuita con l'Atlético Madrid. Il club portoghese ha versato 5 milioni di euro per rilevare un ulteriore 15% dei diritti economici del calciatore e, al termine di una trattativa condotta nelle ultime settimane, ha acquisito anche il restante 20% per altri 7 milioni, assicurandosi così il 100% del cartellino dell’internazionale spagnolo.

Arrivato a Oporto con grandi aspettative, Samu ha risposto sul campo con prestazioni da protagonista: in 45 presenze ufficiali ha realizzato 27 gol e servito 3 assist, affermandosi come uno dei migliori attaccanti del campionato portoghese. A novembre ha anche debuttato con la nazionale maggiore della Spagna, coronando una stagione da sogno. Il suo impatto è stato talmente significativo da valergli i premi di "miglior attaccante " e "giocatore del mese" della Liga Portugal nel mese di dicembre. Ha chiuso la stagione come secondo miglior marcatore del campionato (19 reti) e della Europa League (6 gol), confermandosi come una delle rivelazioni del calcio europeo.

Con questo investimento, il Porto conferma la fiducia assoluta in un giocatore che sarà centrale nel progetto tecnico di Francesco Farioli. Samu sarà uno dei punti fermi per la nuova stagione, con l'obiettivo di riportare i "Dragões" al vertice in patria e in Europa.