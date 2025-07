Anche il Liverpool su Mateta: colloqui preliminari con l'entourage della punta

vedi letture

Nella lista di attaccanti che fanno gola alle grandi d'Europa si iscrive anche Jean-Philippe Mateta. L'attaccante francese, reduce da una memorabile annata con la maglia del Crystal Palace. In 46 gare disputate fra tutte le competizioni ha realizzato 17 reti e 4 assist. Una stagione importante che lo ha messo sui radar di diversi club europei, tra cui il Milan. Nelle ultime ore è stato registrato un interesse anche da parte dell'Al Hilal con Simone Inzaghi che sta cercando il suo nuovo centravanti.

Anche dalla Premier League, che lo ha visto protagonista nelle ultime stagioni, non mancano gli apprezzamenti. Una delle squadre in lizza sarebbe il Liverpool, fresco della vittoria in campionato.

La formazione allenata dall'olandese Arne Slot è seriamente interessata a Mateta. I colleghi di Footmercato.net riportano che i Reds avrebbero inviato alcuni loro emissari a Parigi per un incontro ravvicinato con l'entourage del francese, dando inizio ai primi colloqui necessari per strappare un sì. Da capire adesso se da questi incontri può scaturirne una trattativa di mercato.