United, colloqui con l'agente di Nicolas Jackson. Il Chelsea...

vedi letture

Stando a quanto riferisce Nizaar Kinsella, corrispondente sul Chelsea per BBC Sport, Il Manchester United ha avuto colloqui con Ali Barat, rappresentante di Nicolas Jackson, per un possibile trasferimento.

Lo United ha ancora tanto da fare per arrivare ad un accordo, ma alle giuste condizioni può andare in porto. Anche perché il Chelsea è interessato a Garnacho, in uscita proprio dallo United.

Anche il Milan aveva messo nel mirino Jackson ma ha abbandonato la pista visto le richieste altissime dei Blues.