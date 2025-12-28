Oggi il Globe Soccer Awards. Da Yamal a CR7: parata di stelle a Dubai

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Si svolgerà oggi, domenica sera a Dubai, nel pomeriggio in Italia, la cerimonia di consegna dei Globe soccer awards, l'eventoche chiuderà il calendario 2025 dei riconoscimenti calcistici mondiali alla presenza di stelle del calibro di Ousmane Dembélé, Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo. Tra le novità della 16/a edizione - che ha battuto il record di voti del 2024, con la partecipazione di tifosi provenienti da tutto il mondo - c'è la categoria 'Best mental coach", un riconoscimento che ha l'obiettivo di accendere un faro su una professionalità divenuta imprescindibile e che vede candidata anche l'italiana Nicoletta Romanazzi. Guardando alle categorie consuete, nel Best Men's Player la sfida è tra i campioni del Psg Ousmane Dembélé e Vitinha, il neo-acquisto del Real Madrid Kylian Mbappé, e la coppia del Barcellona formata da Raphinha e Lamine Yamal. Per il Best Women's Player, Aitana Bonmatí punta al tris consecutivo, sfidata da Mariona Caldentey, Melchie Dumornay, Alexia Putellas e Alessia Russo. Combattutissima la categoria Best Coach, dove Luis Enrique se la vedrà con Xabi Alonso, Mikel Arteta, Enzo Maresca e Hansi Flick.

Riflettori puntati sulla Juventus, finalista per il Best Women's Club, e sul talento bianconero Kenan YÕldÕz, ancora in gara per il titolo di Emerging Player. Rappresentanza italiana di alto livello anche tra i dirigenti e i tecnici: Giovanni Manna (Napoli) è in lizza per il Best Sporting Director, Federico Pastorello concorre per il Best Agent, mentre Enzo Maresca (Chelsea) rappresenta la scuola tecnica italiana nella categoria Best Coach. La cerimonia, che prevede anche annuncia a sorpresa, si potrà seguire in diretta sui canali ufficiali di Globe Soccer, su YouTube, sul sito globesoccer.com a partire dalle ore 16.40 italiane e in diretta su Sky Sport a partire dalle 17.00. (ANSA).