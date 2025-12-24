Brasile, Ancelotti e i dubbi su Neymar: il brasiliano si è operato al ginocchio

(ANSA) - SAN PAOLO, 22 DIC - Neymar è stato operato con successo al ginocchio sinistro, ha annunciato il Santos, il suo club. Il futuro con la nazionale brasiliana rimane incerto, così come la sua partecipazione al Mondiale 2026. L'ex giocatore di Barcellona e Paris Saint-Germain è stato sottoposto ad "artroscopia per curare una lesione del menisco mediale", ha dichiarato il Santos in un comunicato. "L'operazione è riuscita e il giocatore sta bene", ha aggiunto il club. L'intervento è stato eseguito dal medico della nazionale brasiliana, che aveva già operato Neymar.

L'attaccante 33enne ha avuto una stagione difficile con il suo club d'origine, dove era tornato all'inizio dell'anno, a causa di infortuni ricorrenti, ma ha giocato un ruolo chiave nella salvezza dalla massima serie. "Ney" ha segnato otto gol in venti partite in questa stagione nel campionato brasiliano. Capocannoniere della Seleção (79 gol, due in più di Pelé), Neymar non gioca con la nazionale da oltre due anni e non é stato ancora convocato da Carlo Ancelotti. La sua ultima presenza con il Brasile risale al 17 ottobre 2023, quando subì un grave infortunio al ginocchio contro l'Uruguay. (ANSA).