Scandalo in Argentina: imputato il presidente della Federcalcio Tapia

Come riportato da Sportmediaset, la giustizia argentina ha formalmente imputato il presidente e il tesoriere della Federcalcio Claudio "Chiqui" Tapia e Pablo Toviggino. L'accusa è la presunta indebita ritenzione di contributi previdenziali e altri tributi. Tutto nasce da una denuncia della Direzione generale delle imposte e riguarda versamenti mai effettuati negli ultimi due anni, per oltre 19.000 milioni di pesos pari a circa 13 milioni di dollari. Le presunte irregolarità riguardano ritenute su Iva, imposta sul reddito e contributi pensionistici, nel periodo compreso tra marzo 2024 e settembre 2025.

La parte imputata invece ha respinto le accuse denunciando un attacco coordinato da parte del governo del presidente Javier Milei. Il confronto tra l'esecutivo e la federazione va avanti da oltre un anno ed è alimentato anche dal progetto governativo di introdurre il modello delle società per azioni nel calcio, ipotesi finora respinta dall'Afa e dalla maggioranza dei club.