Club Brugge, vittoria in Supercoppa nonostante l'assenza di Jashari

Nonostante l’assenza del tanto desiderato oggetto di mercato del Milan, Ardon Jashari, il Club Brugge vince la Supercoppa di Belgio prevalendo per 2-1 sui rivali del Union Saint-Gilloise. Gli ospiti sono passati in vantaggio grazie alla rete di Ivanovic, ma il Brugge ha impiegato poco tempo per rimettere in sesto la gara. Al 31’ l’1-1 di Tzolis, nel recupero della prima frazione di gioco il gol decisivo di Vanaken.

Dopo questo successo, prosegue così la telenovela che porterà (forse) Jashari finalmente in rossonero, con il tecnico del Brugge che in merito alla delicata situazione ha commentato: “E' tutto molto chiaro, il ragazzo dovrebbe tornare ad allenarsi domani. Non è una questione facile, ma abbastanza complessa però ho fiducia nel club e sono sicuro saprà gestire al meglio tutta questa faccenda”.