L'ex Lazio Paul Gascoigne ha lasciato l'ospedale dopo il collasso in casa

vedi letture

(ANSA-AFP) - LONDRA, 22 LUG - Paul Gascoigne, 58 anni, trasportato d'urgenza in ospedale venerdì scorso dopo essere collassato in casa, ha lasciato l'ospedale. L'ex calciatore della nazionale inglese si era recato volontariamente al pronto soccorso dopo aver sofferto di un problema alla gola che lo affliggeva da qualche tempo, ha affermato l'agenzia MNT in una nota. "È già tornato a casa e sta bene". Gascoigne è stato trasportato d'urgenza in ospedale dal suo autista e assistente personale, Steve Foster, che lo ha trovato semi incosciente nella sua casa nel Dorset.

Gascoigne, che ha giocato per il Newcastle, il Tottenham, la Lazio e i Glasgow Rangers, è stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva, prima di essere trasferito in un'altra unità, dove le sue condizioni sono state dichiarate stabili. L'ex centrocampista soffre da molti anni di dipendenza dall'alcol e di depressione, oltre che di una serie di problemi di salute. (ANSA-AFP).