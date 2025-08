Il Barça non ha ancora registrato Rashford. L'inglese: "Non sono preoccupato, fiducioso che il club risolva"

vedi letture

Il Barcellona e la registrazione dei nuovi acquisti, una storia che va avanti ormai da tempo e che è diventata un vero e proprio tarlo per il mondo blaugrana. Come è successo nelle ultime stagioni anche quest'anno il Barça sta avendo difficoltà nel tesserare per La Liga, che ha un suo FFP, il nuovo arrivato Marcus Rashford.

Marca riporta le dichiarazioni dell'inglese, che non si dice preoccupato della situazione: "Non sono preoccupato per il mio ingaggio. Credo che sia una questione che il club deve risolvere, e sono fiducioso che accadrà. Mi concentro sull'allenamento e sull'essere pronto per l'inizio della stagione".