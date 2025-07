Ordonez come Jashari? Anche lui non vuole più giocare nel Club Brugge: vuole andare al Marsiglia

In casa Club Brugge scoppia un altro caso simile a quello di Ardon Jashari che da settimane ormai ha chiesto la cessione al Milan: anche Joel Ordonez, difensore ecuadoriano, ha fatto infatti sapere al club che non intende allenarsi e giocare con la squadra belga in quanto vuole trasferirsi al Marsiglia. Il giocatore ha comunicato di avere ancora male al bicipite femorale e non vuole mettere a rischio il suo trasferimento. L'ultima offerta dei francesi supera i 30 milioni di euro, ma per il Club Brugge la proposta è ancora troppo bassa. Lo riferisce Het Laatste Nieuws.

Di fatto è quello che sta succedendo anche nel caso Jashari che è pressing da tempo per andare al Milan. Per ora però la società di Bruges continua a fare muro e non ha accettato nemmeno l'ultima proposta del Diavolo da 38 milioni di euro, bonus compresi. Il centrocampista svizzero, nelle ultime settimane, ha ribadito più volte che non intende più scendere in campo con la maglia del Club Brugge.