Casolini (RSI): "Più che Modric e Ricci, avrei preso Xhaka e Jashari

È un Milan attratto dalla Svizzera quello che stiamo conoscendo nel corso di questa estate ricca di calciomercato. Dopo aver inseguito Granit Xhaka prima che si aprisse la sessione estiva, il Diavolo è da settimane sulle tracce dal suo erede naturale in Nazionale Ardon Jashari; infine, in queste ultime ore, il club rossonero ha piazzato l'accelerata che può essere decisiva per Zachary Athekame, terzino classe 2004 dello Young Boys. Di tutto questo ha parlato Nicolò Casolini, inviato al seguito della nazionale rossocrociata per la RSI, intervistato a Telelombardia. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il pensiero di Nicolò Casolini su Ardon Jashari: "Valeva la pena prenderlo subito. Se mi chiedete chi è il centrocampista più forte della Serie A dopo McTominay e Barella, è Emerson: l'unica volta che l’ho visto in difficoltà è stato contro Jashari, che lo sovrasta. Anche Xhaka nella finale in Europa League ha fatto molta fatica con Ederson, Jashari no. Ha struttura fisica importante, grande tecnica, gambe grosse e baricentro basso: difficilissimo portare via la palla, ha la sfacciataggine del campione. Ha 20 anni ma in nazionale c’è Xhaka davanti e non sono ancora riusciti a farli coesistere. Fossi stato il Milan, più che Modric e Ricci avrei preso Xhaka e Jashari. Non c’è nessuno del Milan, oggi, che abbia quelle caratteristiche: è pronto oggi. Vale 35 milioni".