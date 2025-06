Stadi semivuoti al Mondiale per Club: eppure la campagna promozionale è costata tanto

Nonostante gli oltre 50 milioni di dollari investiti in marketing, la FIFA fatica a riempire gli stadi del Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti. Secondo un’inchiesta di The Athletic, l’organo che governa il calcio mondiale ha lanciato una campagna promozionale intensa, soprattutto sui social, per trasformare il torneo in un successo globale. Ma i risultati, almeno per ora, non sono quelli sperati.

A dare il primo campanello d’allarme è stata la sfida di ieri tra Chelsea e Los Angeles FC, giocata ad Atlanta davanti a soli 22.000 spettatori in uno stadio da 71.000 posti. Neanche l’Inter Miami di Lionel Messi è riuscito a fare il tutto esaurito nella gara inaugurale, nonostante il crollo dei prezzi dei biglietti: da 349 a soli 20 dollari a pochi giorni dal match. L'affluenza è stata maggiore in altre sedi ma non si è ancora arrivati ai numeri attesi.

La FIFA ha puntato forte su influencer, cartelloni pubblicitari in autostrada e persino su giornalisti di baseball incaricati di "spiegare il calcio" agli americani. Eppure, l’interesse per la competizione non è mai decollato i biglietti invenduti sono migliaia: i tifosi inglesi, italiani e spagnoli non figurano nemmeno tra i primi dieci mercati nell'acquisto dei tagliandi, a testimonianza di quanto sia complicato organizzare un evento del genere lontano dall'Europa. A salvare la faccia sono i tifosi sudamericani e nordafricani, presenti in massa e molto più coinvolti.