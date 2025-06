Real Betis, si punta al ritorno di Junior Firpo ma per il terzino c'è in pole il Lione

Uno degli oggetti più intriganti sul mercato dei parametri zero è senza ombra di dubbio Junior Firpo. L’esterno mancino lascerà infatti il Leeds fra neanche tre settimane e sarà libero di accasarsi dove vorrà. Le pretendenti del resto non mancano, considerato che nella stagione della vittoria in Champioship ha siglato 4 gol e ben 10 assist.

Numeri che hanno portato vari club ad avvicinarsi al classe 1998, tra cui ultimamente, come riportato dal portale footmercato.net, c’è anche il Real Betis. I biancoverdi l’anno prossimo giocheranno l’Europa League, ma ciò che possono offrire va al di là dei soldi o delle prospettive sportive. La squadra di Siviglia è infatti il club in cui Firpo è cresciuto, fino a spiccare il volo nel 2019, quando passò al Barcellona per 18 milioni.

Un ritorno a casa avrebbe dunque un significato in primis romantico, anche se gli ostacoli non mancano. Al momento in vantaggio per il dominicano c’è infatti un’altra squadra che risponde al nome di Olympique Lione. I francesi del resto si sono mossi con largo anticipo per il mancino e, per quanto ancora non ci sia nulla di definito, al momento sembrano essere in vantaggio rispetto a tutti. Ora la palla passerà a Firpo, che oltre all’ingaggio dovrà anche scegliere usando il cuore.