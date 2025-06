esclusiva mn Arens (Bild): "Ecco perché il Leverkusen non intende cedere Xhaka"

vedi letture

Granit Xhaka è un obiettivo di mercato del Milan, affare non semplice data l'importanza che ricopre il centrocampista svizzero nello scacchiere del Bayer Leverkusen. Ne abbiamo parlato col collega della Bild, Phillip Arens, da anni al seguito delle "aspirine". Ecco le sue parole a MilanNews.it

Xhaka quante possibilità ci sono che lasci il Leverkusen?

"La situazione è chiara: il Bayer Leverkusen non vuole cedere Granit Xhaka, è pronto a tenerlo a tutti i costi ed è pronto a farne l'uomo chiave per la prossima stagione".

Dobbiamo pertanto attenderci un muro da parte del club tedesco, nonostante la volontà del Milan di puntare sullo svizzero

"Quest'estate si stanno registrando degli addii dolorosi: Xabi Alonso è andato al Real Madrid, Tah ha salutato ed è andato al Bayern, Frimpong e Wirtz al Liverpool. I tifosi sono comprensibilmente preoccupati e il club non ha intenzione di perdere un altro elemento chiave".

Ti risultano contatti tra i club finora?

"No, a quanto risulta il Leverkusen ha appreso dell'interesse per Xhaka soltanto dai media ma so che il Milan è in contatto col suo entourage, ben prima dell'arrivo di Tare come direttore sportivo".

Via Xabi Alonso, è arrivato Erik ten Hag. L'olandese si è già espresso su Xhaka?

"Io sostengo che molto dipenderà dalla prima conversazione tra ten Hag e Xhaka. Credo che sarebbe una scelta logica se Ten Hag lo promuovesse capitano. Dev'essere lui il leader della nuova squadra, in campo e nello spogliatoio".

Qual è il rapporto di Xhaka con l'ambiente Leverkusen?

"Ottimo. La famiglia è molto felice e lui è diventato padre per la terza volta a marzo, sarei sorpreso se volesse cambiare ambiente. Inoltre il Bayer Leverkusen giocherà la Champions League, il Milan non farà le coppe. Le grandi notti europee sono molto importanti per Xhaka".

Malick Thiaw può essere la carta per convincere il Bayer Leverkusen?

"Thiaw è un giocatore che piace al Bayer Leverkusen, anche per un discorso liste UEFA. Ma non rientra nel discorso Xhaka anche perché non è nello stile del Leverkusen operare con scambi o contropartite. Pertanto Thiaw e Xhaka devono considerarsi come due trattative separate".