Milan e Inter, un mercato da Leoni: scatta il derby per il centrale del Parma

Non c'è estate che non abbia il suo derby di calciomercato. In un modo o nell'altro, Milan e Inter finiscono sempre per contendersi qualche giocatore nella lunga sessione estiva di trattative di cui c'è già stato un assaggio nei primi dieci giorni di luglio e che riprenderà dal 1° luglio. Poi, spesso, l'obiettivo di mercato non finisce nè in rossonero nè in nerazzurro, ma una sfida a distanza c'è quasi sempre. Quest'anno il nome caldo su entrambi i taccuini delle dirigenze milanesi è quello di Giovanni Leoni, centrale classe 2006 del Parma.

Scatta il derby

È la Gazzetta dello Sport, questa mattina, a porre l'accento sul derby di mercato che potrebbe nascere nei prossimi giorni. Il giovanissimo centrale al primo anno di Serie A si è messo in mostra con la maglia del Parma, contribuendo alla salvezza della squadra neopromossa in Serie A specialmente nella parte finale dell'anno. In tal senso, il vantaggio dell'Inter potrebbe essere la possibilità di fare leva su Christian Chivu, nuovo tecnico nerazzurro che ha fatto giocare Leoni con regolarità. Anche il Milan, però, ha le sue carte da giocare: la rosea scrive che Massimiliano Allegri è molto amico di Federico Cherubini, amministratore delegato dei Ducali: si sa, nel calciomercato i giusti contatti spesso possono fare la differenza.

La posizione del Parma

Dall'equazione, chiaramente, non va escluso il punto di vista del Parma che l'estate scorsa ha acquistato il calciatore dalla Sampdoria per 4,8 milioni più 3.5 di bonus e il 10% della rivendita. La società emiliana non ha intenzione di privarsi del giocatore, perché vorrebbe fargli disputare un altro anno in modo tale che la plusvalenza possa essere ancora più ampia. Sul giocatore però sono piombate non solo le milanesi ma diverse squadre italiane di vertice e la sensazione è che possa partire un'asta da oltre 20 milioni. In tutto questo l'inserimento di tale obiettivo nella lista rossonera è un chiaro segnale di voler riportare un po' di italianità nella squadra milanista, tema molto discusso nelle ultime due stagioni. Nel caso specifico da via Aldo Rossi vedono in Leoni il perfetto sostituto di Malick Thiaw se quest'ultimo dovesse lasciare Milanello.