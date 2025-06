Da Theo ed Emerson a Chukwueze e Okafor. Milan, c'è una squadra intera in uscita

Il Milan è molto attivo sul mercato sia in entrata che anche in quello in uscita visto che ha già chiuso tre cessioni negli ultimi giorni: Tijjani Reijnders è andato al Manchester City per 57 milioni di euro più 15 di bonus, Marco Pellegrino è passato al Boca Juniors per 3,5 milioni e infine Pierre Kalulu è andato a titolo definitivo alla Juventus che lo ha riscattato versando 14 milioni (più 3 di bonus) nelle casse del Diavolo. Ma, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, queste non saranno le uniche partenze in casa rossonera visto che c'è praticamente una squadra intera con le valige pronte: (3-4-3) Emerson Royal, Tomori/Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Adli, Pobega; Chukwueze, Colombo, Okafor.

EMERSON ROYAL: a gennaio era stato ad un passo dalla cessione al Galatasaray, ma poi il grave infortunio al polpacco bloccò tutto. Resta ancora in uscita, anche se sarà difficile trovare qualcuno disposto a mettere sul piatto gli 11 milioni di euro che deve incassare il Milan per non fare una minusvalenza. Più semplice la cessione in prestito con diritto o obbligo di riscatto tra un anno.

TOMORI O THIAW: almeno una partenza tra i centrali di difesa ci sarà e gli indiziati principali sono Tomori e Thiaw che sono quelli che hanno più estimtori in giro. L'inglese, che a gennaio aveva detto no al Tottenham, piace in Premier League, mentre il tedesco è nel mirino del Bayer Leverkusen.

THEO HERNANDEZ: a meno di colpi di scena, il suo futuro non sarà come sperava all'Atletico Madrid. In via Aldo Rossi sperano in un ritorno di fiamma dell'Al Hilal dopo il Mondiale per Club. L'avventura del francese al Milan è comunque arrivata ai titoli di coda perchè non fa più parte del progetto tecnco del Diavolo.

MUSAH: il Napoli è in pressing su di lui, anche se negli ultimi giorni c'è stato un rallentamento nella trattativa (gli azzurri non vogliono andare oltre i 25 milioni di euro più bonus, mentre i rossoneri vogliono qualcosina in più). Si respira comunque fiducia che l'affare possa andare presto in porto.

BENNACER: dovrebbe tornare a Milanello dopo il prestito al Marsiglia che non intende pagare i 12 milioni di euro pattuiti con il Milan a gennaio per riscattarlo. Con un sconto potrebbe riaprirsi una nuova trattativa. Sulle sue tracce c'è anche l’Al Duhail, che però ad oggi non è una priorità per il centrocampista algerino.

ADLI: la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo. Nella squadra viola ci sarà il ritorno in panchina di Stefano Pioli che ai tempi del Milan utilizzò poco il francese e per questo il cub toscano non ha voluto pagare il riscatto al Diavolo (10,5 milioni).

POBEGA: nonostante la buona stagione in prestito, il Bologna non vuole riscattarlo, ma vorrebbe comunque provare a riprenderlo a titolo temporaneo per un altro anno.

CHUKWUEZE: il nigeriano è reduce da una stagione piuttosto deludente. Lui vorrebbe continuare nel Milan, ma se dovesse arrivare un'offerta il club la valuterebbe con grande attenzione.

COLOMBO: il giovane centravanti ha già annunciato che non resterà all'Empoli. Come successo nelle ultime stagioni, verrà cercata ancora una volta una squadra che gli permetta di giocare con continuità.

OKAFOR: conquistato lo scudetto con il Napoli, lo svizzero, che ha giocato pochissimo alla corte di Antonio Conte, rientrerà anche lui a Milanello. Non sarà facile però trovare acquirenti. Nelle scorse settimane si sono fatti avanti del club brasiliani, ma la volontà dell'ex Salisburgo è quella di restare a giocare in Europa.