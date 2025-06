Xhaka apre al Milan, ora l'assalto al Bayer Leverkusen. In settimana primo contatto approfondito tra i due club

Il Milan ha messo da tempo gli occhi su Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen che Massimiliano Allegri vede come il rinforzo perfetto per dare esperienza e personalità al centrocampo rossonero. Nelle ultime ore c'è da registrare un'importante apertura del giocatore svizzero al trasferimento a Milanello. Ora però c'è da convincere il club tedesco a cederlo e non sarà facile.

CONTATTO TRA I CLUB - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che questa settimana il ds milanista Igli Tare avrà con ogni probabilità un primo contatto approfondito con il Bayer Leverkusen per provare a dare un'accelerata importante alla trattativa. Nei prossimi giorni partirà dunque l'assalto dei rossoneri che vorrebbero investire poco più di 10 milioni di euro visto che parliamo di un giocatore di 32 anni. I tedeschi non hanno necessità però di vendere Xhaka (ha un contratto fino al 2028) visto che nelle ultime settimane tra Tah, Frimpong e soprattutto Wirtz hanno già incassato (o stanno per incassare) parecchi milioni di euro. La speranza del Diavolo è che il Bayer decida di accontentare il centrocampista svizzero che non ha nascosto qualche giorno fa la sua volontà di voler provare una nuova esperienza in un altro campionato.

BAYER SU THIAW - Non va dimenticato poi che nel Milan gioca un difensore che interessa molto al club di Leverkusen, vale a dire Malick Thiaw, che viene valutato in via Aldo Rossi almeno 25 milioni di euro. L’operazione potrebbe dunque svilupparsi su di un doppio binario. Xhaka è intanto in vacanza in attesa di conoscere il suo futuro. L'apertura al Diavolo è stata importante, ora però i rossoneri dovranno convincere il Bayer a cedere un suo titolarissimo dopo averne persi già altri tre (Tah, Frimpong e Wirtz). Ma il Milan ci vuole provare in ogni modo perchè ormai ha deciso che in mezzo al campo servono dei leader e per questo, dopo Luka Modric, vuole anche Granit Xhaka.