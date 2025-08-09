Leeds-Milan, le formazioni ufficiali: Jashari parte subito titolare

Oggi alle 14:55Primo Piano
di Manuel Del Vecchio

Queste le scelte di Max Allegri per l'amichevole di questo pomeriggio contro il Leeds. Fischio d'inizio alle 16.00 a Dublino.

LEEDS (4-3-3): Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. A disp.: Cairns, Darlow; Bijol, Byram; Gruev, Longstaff; Aaronson, Chadwick, Gray, Harrison, Nmecha, Ramazani. All.: Farke.

MILAN (4-3-3): P. Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlović, Estupiñan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Maignan, Pittarella, Torriani; Bartesaghi, Coubiș, Duțu, F. Terracciano, Thiaw, Tomori; Eletu, Modrić, Ricci, Saelemaekers; Sia. All.: Allegri. 

Arbitro: Paul McLaughlin.

Fofana, Leao e Loftus-Cheek in tribuna. Alex Jimenez non convocato.