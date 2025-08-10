TOP NEWS del 9 agosto - Thiaw al Newcaslte, Gimenez-gol, esordio ok per Jashari

di Niccolò Crespi

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, sabato 9 agosto 2025:

MN - È fatta per Malick Thiaw al Newcastle: arrivata la fumata bianca

Buona la prima per Jashari: compasso nei piedi e tanto coraggio per il nuovo jolly di Allegri

Santi Gimenez: "Il gol il modo migliore per tornare. Arrivati stanchi ma abbiamo dato tutto"