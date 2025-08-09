MN - È fatta per Malick Thiaw al Newcastle: arrivata la fumata bianca

di Manuel Del Vecchio

È arrivata in questa istante la fumata bianca, apprende la redazione di MilanNews.it: Malick Thiaw è del Newcastle. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per i Magpies. Operazione da 40 milioni di euro totali con il Milan che registra una plusvalenza notevole da circa 35 milioni di euro.

di Pietro Mazzara.