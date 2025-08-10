Margiotta: "Se Jashari è da Milan? Se i rossoneri hanno speso così tanto..."
Francesco Margiotta, attaccante attualmente svincolato, ha parlato così a tuttomercatoweb.com dell'arrivo al Milan di Ardon Jashari: "Quando ero al Lucerna era in Primavera. Ogni tanto si allenava con noi. Sono curioso di vedere che impatto avrà al Milan. In Svizzera puntano molto sui giovani, poi riescono a farli uscire e a valorizzarli.
Se non avesse giocato nel Lucerna, non sarebbe andato al Milan. Magari in Italia sarebbe stato ceduto in C. Se è uno da Milan? Se il Milan lo paga quaranta milioni vuol dire che ci punta. Poi starà a lui, anche perché giocare nel Milan pesa".
