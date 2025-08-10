Il consiglio di Giannichedda: "Milan, meglio puntare su Hojlund"
MilanNews.it
Ai microfoni di TMW Radio durante 'Calciomercato e ritiri', l'ex centrocampista Giuliano Giannichedda ha detto la sua su vari temi tra cui anche il nuovo attaccante che sta cercando il Milan: "Più Hojlund che Vlahovic? Hojlund è un giocatore più giovane, guadagna di meno, ha voglia di fare bene tornando in Italia.
Vlahovic è un buonissimo calciatore, ma per gli anni fatti alla Juve non è che cambi qualcosa al Milan, anche lì hai pressione e devi dimostrare. Credo che sia meglio puntare su Hojlund. A livello di voglia lo vedo più centrato".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
