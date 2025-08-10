Milan, via Thiaw serve un nuovo centrale. Tre nomi per sostituirlo: Leoni, Comuzzo e De Winter

L'ultimo rilancio è stato quello buono: Malick Thiaw saluta il Milan e si trasferirà nelle prossime ore al Newcastle per circa 40 milioni di euro, bonus compresi. E così ora il club rossonero dovrà cercare un nuovo difensore centrale perchè in rosa al momento ce ne sono solo tre (Gabbia, Pavlovic e Tomori) e quindi serve necessariamente un altro innesto in quella zona di campo.

TRE NOMI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che ci sono tre nomi su cui sta riflettendo in particolare il Diavolo: Pietro Comuzzo della Fiorentina, Giovanni Leoni del Parma e Koni De Winter del Genoa. L'idea del Milan sarebbe di prendere uno dei due giocatori italiani, i quali però costano più di 30 milioni di euro. Inoltre su entrambi non manca certamente la concorrenza: sul centrale viola ci sono due club tedeschi, per esempio, così come ieri, durante l'amichevole giocata ad Old Trafford dalla Fiorentina, il Manchester United lo ha osservato da vicino con grande attenzione.

DERBY CON L'INTER - Sulle tracce di Leoni, invece, non è un mistero che ci sia da tempo l'Inter, che però prima di comprare deve fare una cessione in difesa. Avendo già praticamente venduto Thiaw, il Milan parte ora avanti, anche se non sarà facile convincere il Parma che lo vorrebbero tenere per un'altra stagione. Il terzo nome nella lista dei rossonero è De Winter, anche lui nel mirino dei nerazzurri. Costa meno degli altri due visto che il Genoa lo potrebbe cedere circa 20 milioni di euro. Attenzione infine anche alla pista estera, con il Milan che tiene d'occhio soprattutto il mercato francese e inglese.

