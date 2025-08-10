Gabbia: "Modric e Ricci sono ragazzi che hanno in comune l’intelligenza nei comportamenti e nelle scelte di vita"

di Manuel Del Vecchio

Matteo Gabbia ha parlato a Sky Sport al termine di Leeds-Milan 1-1. Queste le sue parole:

Su Modric e Ricci:

“Sicuramente sono ragazzi che hanno in comune l’intelligenza nei comportamenti e nelle scelte di vita. Persone così non fanno fatica ad integrarsi, ti danno energia, stimoli e voglia di migliorare. Siamo felici di averli con noi, è bello allenarsi con un gruppo così: ora che le partite ufficiali iniziano sta a noi dimostrarlo sul campo”