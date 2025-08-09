live mn LEE-MIL (1-1): l'amichevole finisce in parità. Buona prova dei rossoneri

92' Termina qui Leeds-Milan, finisce in parità. A Santi Gimenez risponde Stach.

91' Occasione per Sia, ma il destro dell'attaccante finisce alle stelle.

90' Due minuti di recupero.

89' Cambio per il Leeds: fuori Stach, dentro Gray.

85' Lancio splendido di Saelemaekers per Sia, colpo di testa del giovane attaccante: Darlow ha la saponetta sui guanti e la palla sguiscia sulla traversa per ben due volte.

83' Cambi per il Milan. Dentro Saelemaekers, Ricci, Terracciano e Thiaw. Fuori Chukwueze, Pavlovic, Sala e Magni.

77' Milan in campo con riserve e ragazzi del Milan Futuro, Leeds con i titolari: bella sfida per i rossoneri in campo.

75' Cambi per il Leeds: dentro Bijol e Ramazani.

73' Ci prova Gnonto da fuori: tiro larghissimo.

69' Cambio per il Milan: esce Terracciano ed entra Torriani.

67' Gol del Leeds. Tiro da fuori di Stach, molto male Terracciano e palla in gol. 1-1.

67' Tanti cambi per il Leeds: dentro Longstaff, Nmecha, Aarsonon, Gruev, Harrison e Byram.

64' Leeds vicino al pari: imbucata centrale per Piroe, controllo a seguire e tiro di sinistro che fa la barba al palo alla destra di Terracciano. Troppo solo il centravanti del Leeds.

61' Doppio cambio Milan: fuori Gimenez e Jashari, dentro Sia ed Eletu. Buona partita di Santi, ottima prestazione dello svizzero. Ancora più impressionante se si pensa che ha solo due allenamenti all'attivo a Milanello.

59' Ammonito Stach per un intervento inutilmente irruento su Magni. Il giocatore del Leeds poi si rivolge in maniera polemica al rossonero, dolorante a terra.

55' Jashari prezioso in uscita, resiste al pressing e avvia l'azione offensiva. Estupinan, quasi da centrocampista, serve Okafor sulla fascia. Cambio di gioco interessante dello svizzero che Magni non aggancia per poco.

54' Gnonto incespica in area e si mangia il gol del pareggio nel cuore dell'area di rigore.

53' Tutto ok per Gimenez dopo le cure ricevute.

51' Santi prende un brutto pestone sul polpaccio, ovviamente involontaria. Gimenez rimane a terra estremamente dolorante, interviene lo staff medico rossonero.

48' Ottima ripartenza veloce Milan con Estupinan che dà il via al contropiede. Okafor, sulla trequarti, non è tanto preciso nel passaggio per Jashari e la difesa del Leeds poi intercetta il cross dello svizzero.

47' Duello tra James ed Estupinan, l'ecuadoregno è irruento e concede una punizione al Leeds da zona pericolosa. Poi nulla di fatto per gli avversari sul calcio da fermo.

46' Cominia la ripresa, palla al Milan.

- Cambio all'intervallo per il Milan: fuori Musah, dentro Coubis. Milan che orda dovrebbe schierarsi col 3-4-2-1.

Il Milan al 45' è avanti 1-0 nell'amichevole contro il Leeds. Dopo un buon inizio da parte dei padroni di casa, i rossoneri si riversano in avanti. La prima chance è per Gimenez al 9': palla splendida di Sala per El Bebote tra le linee, Santi tiene botta contro l'avversario ma scivola al momento del tiro.

La seconda occasione è per Noah Okafor, che dopo un primo dribbling riuscito al limite dell'area, ci prova con un tiro rivedibile totalmente fuori bersaglio da posizione defilata. Al 31' ecco la rete del vantaggio: Chukwueze crossa dal fondo per Gimenez, che si fa trovare pronto a infila la palla sotto la traversa. Al 39' Santi si divora il 2-0 con un colpo di testa poco preciso. 1-0 per il Milan all'intervallo. Interessante lo schieramento del Milan, con Yunus Musah che in fase di non possesso si allarga andando a fare il quinto a centrocampo, con Magni che si stringe nel pacchetto arretrato e va a fare il terzo. Buoni infine i primi minuti in maglia rossonera di Ardon Jashari: diverse giocate dal suo repertorio per un calciatore che non ha paura di rischiare.

45' Fine primo tempo.

45' Parata di Terracciano su un tiro deviato di Piroe, il portiere è bravo a reagire subito e togliere palla dalla disponibilità dell'avversario con un colpo di reni.

44' In fase difensiva il Milan passa ad un compatto 5-4-1, con Musah che scivola largo.

42' Galoppata sulla fascia notevole di Musah, che entra in area in scioltezza ma sbaglia al momento del cross: palla in angolo.

39' Gimenez ad un passo dal raddoppio. Corner di Chukwueze e colpo di testa del messicano che sfiora la traversa.

37' Ottima chiusura di Sala in area di rigore. Il giovane centrocampista sta giocando bene.

35' Bella apertura di Jashari per Estupinan sulla fascia opposta, il cross del terzino però non è preciso ed è facile preda di Perri. Lo svizzero si sta facendo vedere e non ha paura di tentare la giocata.

31' GOL DEL MILAN! Santiago Gimenez in gol! Ottima azione costruita dei rossoneri che hanno scardinato la difesa del Leeds. La avvia Chukwueze sul centrosinistra, palla per Okafor che punta e la lascia ad Estupinan. Velo intelligente del terzino che la lascia a Chukwueze: cross dal fondo del nigeriano e Santi si fa trovare pronto. Destro potente sotto la traversa, 1-0 Milan.

27' Jashari fa vedere subito il suo pensiero verticale: filtrante tra le linee per Okafor che non ci arriva. La misura non è stata buona ma l'idea era ottima.

26' Pavlovic verticalizza per Estupinan, che si era inserito per vie centrale. Il terzino è stato fermato fallosamente ma la peggio, fisicamente, l'ha avuta l'avversario. Stach rimane a terra e viene soccorso dallo staff medico.

25' Bello slalom a centrocampo di Musah, Ampadu lo ferma in modo irregolare. Leeds un po' falloso in questo avvio.

22' Bel triangolo al limite tra Jashari ed Estupinan, il terzino chiuso in angolo all'ultimo da una bella scivolata del difensore. Poi nulla di fatto sull'angolo.

21' Milan che inizia a palleggiare, complice il Leeds che rifiata dopo 20 minuti di pressing importante.

19' Prima bella sovrapposizione di Estupinan servito molto bene da Okafor: il terzino mette in mezzo dal fondo ma nessuno dei compagni può arrivarci.

17' Grande dribbling di Okafor in uscita, lo svizzero riceve un bel calcione. Il Milan recupera palla e può respirare dopo il pressing incessante del Leeds.

13' Okafor si divora un'occasione enorme. Bene nel primo dribbling al limite dell'area, poi si va a chiudere da solo né tirando e né passando in mezzo per Gimenez: conclude con un tiro rivedibile totalmente fuori bersaglio da posizione defilata.

11' Bel cambio di gioco di Jashari per Estupinan, il terzino prova l'imbucata per Sala ma il passaggio viene intercettato.

10' Ripartenza velenosa del Leeds, con Stach che di sinistro scheggia la traversa da ottima posizione.

9' Milan vicino al gol con Gimenez: palla splendida di Sala che trova El Bebote tra le linee, Santi tiene lontano l'avversario in modo efficace ma poi scivola al momento del tiro.

8' Lancio lungo e Gnonto si ritrova a tu per tu con Terracciano (era in fuorigioco, ndr). Il portiere rossonero non si fa ipnotizzare e blocca facilmente il pallonetto.

4' Okafor prova l'azione personale: dribbling riuscito ma tiro bloccato al limite.

3' Cross di Gnonto sul secondo palo, James non arriva. Leeds molto pimpante fisicamente.

1' Si comincia. Primo pallone per il Leeds.

- Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Divisa rossonera per il Milan, maglia bianca per il Leeds.

Amici e amiche di MilanNews.it, a breve il Milan scenderà in campo contro il Leeds per la penultima amichevole prestagionale in programma quest'estate. I rossoneri sono volati a Dublino senza Alex Jimenez e Pulisic, con lo statunitense che sta recuperando da un colpo alla caviglia rimediato contro il Liverpool. Fofana, Leao e Loftus-Cheek sono in tribuna.

Allegri lancia subito in campo Ardon Jashari, arrivato a Milanello solo tre giorni fa: sarà importante vedere all'opera il centrocampista svizzero. In panchina diversi titolari, tra cui Modric e soprattutto Thiaw, che in queste ore ha accettato il Newcastle: i Magpies sono in forte pressing sul tedesco e l'affare si può chiudere a breve dopo l'offerta da 40 milioni, bonus compresi, arrivata a Casa Milan. Per il resto ci sono tante seconde linee e giovani come Magni e Sala. Seguite tutte le emozioni del match con il nostro live testuale.

LEEDS (4-3-3): Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. A disp.: Cairns, Darlow; Bijol, Byram; Gruev, Longstaff; Aaronson, Chadwick, Gray, Harrison, Nmecha, Ramazani. All.: Farke.

MILAN (4-3-3): P. Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlović, Estupiñan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Maignan, Pittarella, Torriani; Bartesaghi, Coubiș, Duțu, F. Terracciano, Thiaw, Tomori; Eletu, Modrić, Ricci, Saelemaekers; Sia. All.: Allegri.

Arbitro: Paul McLaughlin.

DOVE VEDERE LEEDS-MILAN

Data: sabato 9 agosto 2025

Ora: 16:00

Stadio: Aviva Stadium, Dublino

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it