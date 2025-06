Modric bloccato, Xhaka nel mirino: Tare al lavoro per un Milan d'esperienza

vedi letture

Nell'unica occasione in cui Igli Tare ha parlato ufficialmente da quando è il nuovo direttore sportivo del Milan, il dirigente albanese è stato molto chiaro: "Voglio vedere una squadra che suda la maglia, che ha fame e voglia di vincere". Per far sì che questo desiderio si avveri, per Tare è necessario che nella rosa a disposizione di Allegri ci siano giocatori di esperienza e dal grande carisma. Ed è questa la chiave di lettura che va data al prossimo ingaggio di Luka Modric e all'interesse concreto per Granit Xhaka.

Modric bloccato

Nelle prossime settimane, al termine del Mondiale per Club, il fuoriclasse croato Luka Modric diventerà, salvo clamorosi ribaltoni, un nuovo giocatore del Milan. Il capitano della nazionale croata vuole terminare la sua leggendaria esperienza con il Real Madrid giocando al meglio la competizione internazionale. Al termine del torneo, il croato sosterrà le visite mediche con il club rossonero. L'idea di Tare è portarsi una figura che nello spogliatoio, nonostante i 40 anni da compiere in settembre, può portare una ventata di esperienza e leadership che tra i muri di Milanello non si vede da tempo. Il dirigente albanese si è mosso in prima persona e ha bloccato Modric per un contratto annuale con opzione di un altro anno.

Xhaka nel mirino

Il centrocampo del Milan, però, che ha sofferto tanto nelle ultime stagioni come reparto, dovrà essere arricchito anche di altri uomini: la partenza di Reijnders e quella probabile di Musah lasciano due buchi da colmare. Modric non può essere chiaramente l'unico innesto in mezzo al campo e per questo Tare insegue anche Granit Xhaka. Il centrocampista, capitano della Svizzera, ha 32 anni e ha dato la disponibilità per l'opzione rossonera. Ora il Milan deve mettersi d'accordo con il Bayer Leverkusen, che ha sotto contratto il calciatore fino al 2028. Se dovesse arrivare Xhaka in coppia con il croato, sarebbero due innesti davvero di esperienza: chiaro che accanto a questi due ci sarebbe il bisogno anche di un innesto più giovane.