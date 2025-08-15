TOP NEWS de 14 agosto - Athekame ha fatto le visite mediche. Contatto per Hojlund

Athekame ha fatto le visite mediche. Contatto per Hojlund
Oggi alle 01:08News
di Gaetano Mocciaro

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi,giovedì 14 agosto 2025:

Jashari: "Essere qui è un sogno che si realizza, volevo solo il Milan. Il mio idolo era Pirlo"

L'arrivo di Athekame alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan

Marchetti: "Oggi primo contatto tra il Milan e l'agente di Hojlund. La chiave nel prezzo di riscatto"